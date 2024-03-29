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"Падение такого мамонта в пропасть официального иноагентства, со всеми последствиями, - шаг заметный"

"Падение такого мамонта в пропасть официального иноагентства, со всеми последствиями, - шаг заметный"

Переформатирование элит идет сверху донизу, обратно и во все стороны.  Если это правда - что Аллу Пугачёву признают иноагентом, то падет один из самых значимых "бастионов" отечественной либерально-компрадорской прослойки, продолжающей влиять на кое-какие умы.

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Комментарии
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Виктор Галкин
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4 час.
ВК
Вад Кук
Мразей к мразям и не хрен их жалеть
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2 час.
Игорь Васиков
Пока за таких &quot;пугачевых&quot; заступается такая фигура как Песков, бояться им нечего...
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1 час.

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