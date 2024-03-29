"Падение такого мамонта в пропасть официального иноагентства, со всеми последствиями, - шаг заметный"

Переформатирование элит идет сверху донизу, обратно и во все стороны. Если это правда - что Аллу Пугачёву признают иноагентом, то падет один из самых значимых "бастионов" отечественной либерально-компрадорской прослойки, продолжающей влиять на кое-какие умы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии