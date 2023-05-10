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Экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится победы Украины из-за ядерной угрозы России

Экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится победы Украины из-за ядерной угрозы России

Запад боится победы Украины на поле боя из-за российского ядерного оружия и риска эскалации обстановки в регионе, признал отставной генерал ВВС США и экс-Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

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