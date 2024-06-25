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Царьград

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"Устрашающая акция ВКС" над Чёрным морем: Лётчики избавились от БПЛА США. Экипаж МиГ представлен к госнаградам – источник

"Устрашающая акция ВКС" над Чёрным морем: Лётчики избавились от БПЛА США. Экипаж МиГ представлен к госнаградам – источник

Отставной лётчик-истребиль сообщил, что силы ВКС России избавились от американского дрона Global Hawk, кружившего над акваторий Чёрного моря всякий раз незадолго до массированных атак ВСУ по нашим регионам.

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Комментарии
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v
viach
&quot;Что именно сделали наши бойцы – автор не раскрывает, но это что-то вынудило их срочно ретироваться.&quot;     Наши бойцы? А чего они испугались? Того что сделали, что ли?
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9 час.
МГ
Миша Граник
Дай-то Бог, чтобы это было правдой!
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8 час.

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