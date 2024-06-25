Отставной лётчик-истребиль сообщил, что силы ВКС России избавились от американского дрона Global Hawk, кружившего над акваторий Чёрного моря всякий раз незадолго до массированных атак ВСУ по нашим регионам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Устрашающая акция ВКС" над Чёрным морем: Лётчики избавились от БПЛА США. Экипаж МиГ представлен к госнаградам – источник
- Возмездие Америке за Севастополь. Военный эксперт поставил условие Минобороны: "За кровь платят кровью"
- "Никакого перемирия с врагом!": Задержан глава района, сыновья которого участвовали в нападении в Дагестане
Свежие комментарии