Вторичная детонация в Славянске и Луцке, новые удары по целям в Киеве и Днепре В ночь на 21 октября российские БПЛА «Герань» атаковали ряд объектов на территории запада Украины.
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