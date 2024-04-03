На юге Челябинской области река вышла из берегов. Объявлен режим повышенной готовности

Варненский район столкнулся с серьезным паводком. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Варненского района, в связи с резким поднятием паводковых вод в селе Варна с 10 утра среды, 3 апреля, объявлен режим повышенной готовности.
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