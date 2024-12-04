Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Салат из капусты со свеклой и чесноком - простой витаминный салатик, который можно быстро приготовить к обеду или ужину и подать в качестве закуски к жареному или запеченному мясу, курице.