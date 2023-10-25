Поверья и приметы на 26 октября на Руси связывали с Агафоновым днем Ирина ЛысенкоНародные приметы и поверья на 26 октября 2023 года с давних пор на территории России связывали праздником, который имел несколько названий: Карп, Агафонов день, Злата-онучница.