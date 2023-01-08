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MotoGP. Марк Маркес: «Я должен принять, что плечо никогда не станет нормальным после 4 операций»

Марк Маркес рассказал о том, как принимает последствия четырех операций. Гонщик «Хонды» попал в тяжелую аварию в начале сезона-2020 и сломал плечо, после чего пропустил все гонки 2020-го и часть последующих чемпионатов.

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