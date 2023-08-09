«Президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве, военных администрациях». Именно так думают о роли Зеленского более чем три четверти граждан Украины, уверяют даже провластные киевские социологи.
Запад готовит два варианта избавления от Зеленского
Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Как и предполагалось. Белый человек ( дедушка бидон) виноватым быть не может это учесть туземца! Пожератель галстуков пока живой, правда сидит, как и навальный. Ну, а клоуна точно грохнут и всё свалят на него.
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