WADA хочет лишить США права проведения двух олимпиад

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило тревогу по поводу политического вмешательства со стороны Американского антидопингового агентства (USADA) при расследовании положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов.
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