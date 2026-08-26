В ГД предложили ввести льготные налоговые ставки для многодетных ИП

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесут в ГД проект модельного закона, который позволит регионам установить льготные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для многодетных индивидуальных предпринимателей — 1 % при налоге с доходов и 5 % при налоге с доходов за вычетом расходов.