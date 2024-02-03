Не все могут смотреть в завтрашний день.Легендарная машина советского автопрома до сих пор на войне и пользуется большим успехом.
Предсказание из 1965 года
Комментарии
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Александр Гребнев
Отличный автомобиль🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍
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14 час.
владимир коверко
кстати он в книге рекордов Гиннеса, важная особенность - ремонт двигателя не выходя из кабины и никакой ненужной электроники
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12 час.
мв
михаил валеев
Единственный недостаток бензин жрёт как бык помои
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11 час.
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