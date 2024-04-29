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Военное обозрение

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В Минобороны Австралии объявили о выделении пакета военной помощи Киеву на 100 млн долларов

В Минобороны Австралии объявили о выделении пакета военной помощи Киеву на 100 млн долларов

Австралия передаст Киеву комплексы ПВО малой дальности, а также средства на закупку дронов и другого военного оборудования.

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