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Регионы России

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Лавров отверг просьбы Европы об отмене санкций

Лавров отверг просьбы Европы об отмене санкций

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Восточном экономическом форуме 3 сентября 2026 года, что Россия не будет умолять Европу об отмене санкций, поскольку у россиян есть собственная гордость.

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