Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Восточном экономическом форуме 3 сентября 2026 года, что Россия не будет умолять Европу об отмене санкций, поскольку у россиян есть собственная гордость.
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Аффтар, у тебя название статьи в корне противоречит содержанию. Ты придурок, или как?