Сказка: Птица, которая не умеет петь

Птица, которая не умела петь, сказка для вас 2026 год. Оригинальный сказка-притча Пролог В одном далёком лесу, где сосны доставали до облаков, а ручьи пели хрустальными голосами, жили птицы.
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