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ЕС требует от Киева сделать «правильный шаг», начав мобилизацию женщин

ЕС требует от Киева сделать «правильный шаг», начав мобилизацию женщин Евросоюз фактически требует от Киева начала мобилизации женщин.

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