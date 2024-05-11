Группа «Россети»: сильная магнитная буря не повлияла на работу электросетей в России

Уровень мощности этого природного явления достиг G5 Сильная магнитная буря, которая сегодня достигла экстремального уровня мощности, не повлияла на работу электросетей в России, заявили в группе «Россети».
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