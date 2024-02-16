Group-IB: троян GoldDigger ворует лица и банковские карты пользователей iPhone

ИБ-компания Group-IB обнаружила новый троян для iOS, названный GoldPickaxe.iOS. Он способен красть данные распознавания лиц, удостоверения личности, SMS и другую информацию, которая может быть использована для взлома банковских счетов жертв, сообщает портал Tom's Hardware.
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