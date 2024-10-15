Школу депутатов хотят открыть в Вологодской области: чему там будут учить

ВОЛОГДА, 15 октября, ФедералПресс. В Вологодской области хотят открыть школу для депутатов. Обучающая программа предназначена для народных избранников, молодежи и активных жителей, которые хотят погрузиться в эту работу.
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