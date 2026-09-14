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Культурология.рф

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История и археология: Как сложилась жизнь 7 детей родной сестры Николая II, которые после революции вместе с матерью бежали в Европу

История и археология: Как сложилась жизнь 7 детей родной сестры Николая II, которые после революции вместе с матерью бежали в Европу

Октябрьская революция 1917 года положила начало череде непредсказуемых и трагических событий, навсегда изменивших жизнь членов русской императорской семьи, некоторые из которых погибли, а другие эмигрировали в Европу, где до сих пор проживают их многочисленные потомки.

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