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Экономика и экология в 2026: что делать с одним, чтобы улучшить другое

Экономика и экология в 2026: что делать с одним, чтобы улучшить другое

Состояние лесов, качество воды, развитие волонтерства и энергетики сегодня все сильнее влияют не только на окружающую среду, но и на устойчивость экономики.

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