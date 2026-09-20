В Таиланде ищут семью туриста из РФ, который неадекватно вел себя в полиции

Россиянин попал в полицейский участок из-за неадекватного поведения в отеле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу одной из волонтерских групп Светлану Шерстобоеву.
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