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Песков заявил, что у России есть причины беспокоиться из-за переброски войск США в Европу

Песков заявил, что у России есть причины беспокоиться из-за переброски войск США в Европу

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Переброска американских войск означает, что США продолжают наращивать напряженность в Европе, что доказывает обоснованность беспокойства со стороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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