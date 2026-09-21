Более тысячи человек прошли диспансеризацию на акции в Подмосковье 19 сентября

В минувшую субботу, 19 сентября, жители Подмосковья могли пройти диспансеризацию в девяти учреждениях с утра до полуночи.
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