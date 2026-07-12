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Царьград

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Руспродсоюз сообщил о снижении цен на черешню к июлю на 14,8%

Руспродсоюз сообщил о снижении цен на черешню к июлю на 14,8%

В России сезон низких цен на черешню приходится на конец июня - начало июля. Дмитрий Востриков из "Руспродсоюза" сообщил, что в это время поступает основной урожай из южных регионов, а цены в Москве уже снизились на 14,8% к 3 июля.

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