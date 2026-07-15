В Киеве и на юге Украины продолжаются ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам

Столица Украины подвергается атакам с использованием баллистических ракет. В небе над Киевом слышны мощные взрывы, которые свидетельствуют о целенаправленных ударах по военным и инфраструктурным объектам.
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