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FiNE NEWS

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В Киеве и на юге Украины продолжаются ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам

Столица Украины подвергается атакам с использованием баллистических ракет. В небе над Киевом слышны мощные взрывы, которые свидетельствуют о целенаправленных ударах по военным и инфраструктурным объектам.

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