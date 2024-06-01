Главой марки Bentley стал разработчик супергибрида Porsche 918 Spyder

В марте 2024 года стало известно, что председатель совета директоров и главный исполнительный директор Bentley Эдриан Холлмарк покинул свой пост — с 1999 по 2005 годы Холлмарк отвечал в Bentley за продажи и маркетинг, а в 2018 году возглавил компанию в непростое для нее время.