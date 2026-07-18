Эксперт объяснил, чем грозит США введение антироссийских санкций

Коалиция центристски настроенных демократов в Конгрессе США выступила против законопроекта о новых санкциях в отношении России, предусматривающего введение дополнительных тарифов для ключевых торговых партнеров Вашингтона.
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