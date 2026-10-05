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Регионы России

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МИД России призвал МАГАТЭ осудить удары Украины по Запорожской АЭС

МИД России призвал МАГАТЭ осудить удары Украины по Запорожской АЭС

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с официальным заявлением, в котором призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дать решительную оценку действиям украинской стороны, продолжающей наносить удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и связанной с ней инфраструктуре.

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