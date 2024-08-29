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Драйзайтль может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Драйзайтль может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, сообщает Sportsnet.

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