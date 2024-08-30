Коряжемский подросток обвиняется в торговле наркотиками

Несовершеннолетний из Коряжмы ответит в суде за незаконную торговлю наркотикамиПо данным регионального следственного комитета, подросток договорился с неизвестными людьми из интернет-магазина о распространении наркотиков в Коряжме.
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