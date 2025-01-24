Комиссия ГД обсудит заочное привлечение иноагентов к ответственности

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны в грядущий вторник, 28 января, будет обсуждать законопроект, касающийся заочного привлечения находящихся за рубежом иноагентов к ответственности за нарушение порядка их деятельности.