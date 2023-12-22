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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Раде заявили, что на Украине хотят построить масштабный бизнес на легализации марихуаны

В Раде заявили, что на Украине хотят построить масштабный бизнес на легализации марихуаны

КИЕВ, 22 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что сторонники легализации медицинской марихуаны считают, что Украина – «страна больных», и хотят построить на этом прибыльный бизнес.

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