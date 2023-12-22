В Раде заявили, что на Украине хотят построить масштабный бизнес на легализации марихуаны

КИЕВ, 22 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что сторонники легализации медицинской марихуаны считают, что Украина – «страна больных», и хотят построить на этом прибыльный бизнес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии