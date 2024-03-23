В Новосибирске после теракта в «Крокус Сити Холле» появились траурные билборды

Последствия пожара в подмосковном «Крокус сити холле» продолжают устранять оперативные службы. 22 марта здесь произошел теракт: посетителей ТЦ, пришедших на концерт группы «Пикник», расстреляла группа людей в камуфляже.
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