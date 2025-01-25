«Сложная технологическая операция». Специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из танкера «Волгонефть-239»

Специалисты Морспасслужбы Минтранс РФ раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у мыса Панагия 15 декабря 2024 года.
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