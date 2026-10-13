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Видео Оскара Кучеры о потере цифровых рублей из-за атак на ЦОД оказалось фейком

Видео Оскара Кучеры о потере цифровых рублей из-за атак на ЦОД оказалось фейком

В социальных сетях распространяется видео, на котором артист Оскар Кучера якобы утверждает, что атаки беспилотников ВСУ по дата-центрам способны уничтожить цифровые рубли россиян.

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