Член ПК Политбюро ЦК КПК встретился с делегацией Коммунистической партии Вьетнама

Пекин, 22 марта /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци встретился в пятницу в Пекине с делегацией во главе с секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама /ЦК КПВ/, заведующим отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунгом.
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