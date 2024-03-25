Член ПК Политбюро ЦК КПК встретился с делегацией Коммунистической партии Вьетнама

Пекин, 22 марта /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци встретился в пятницу в Пекине с делегацией во главе с секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама /ЦК КПВ/, заведующим отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунгом.