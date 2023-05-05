Слово и дело

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Сосо Павлиашвили осудил Эльдара Джарахова за отказ от ребенка

Сосо Павлиашвили осудил Эльдара Джарахова за отказ от ребенка

Грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили резко отреагировал на откровенное признание видеоблогера Эльдара Джарахова.

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