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Газета.ру

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V1.RU: в Волгограде из-за утечки газа эвакуировали два колледжа

V1.RU: в Волгограде из-за утечки газа эвакуировали два колледжа

В Волгограде два колледжа эвакуировали из-за утечки газа, несколько студенток попали в больницу с отравлением.

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