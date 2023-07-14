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РИА Новости: при ЧП на урановом комбинате погиб один человек, радиационный фон в норме

РИА Новости: при ЧП на урановом комбинате погиб один человек, радиационный фон в норме

Из-за разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) погиб один человек, однако радиационный фон остается в норме, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

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