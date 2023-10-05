В Госдуму РФ внесли проект с поправками в закон о выборах президента

Поправки в закон о выборах президента России внесены в Госдуму Российской Федерации. Такое заявление сделал глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.
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