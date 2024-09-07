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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анжелика Крылова: «Шинкаренко и Антонов готовятся выступать на чемпионате Москвы через месяц»

Об этом рассказала тренер Анжелика Крылова. «Даша Савкина и Саша Вахнов – красивая, фактурная, высокая, динамичная, с красивыми линиями пара.

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