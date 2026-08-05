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У владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино" изъяли имущество

У владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино" изъяли имущество

РИА Новости/Павел Стефанский Суд оставил в силе решение о признании владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино" Дениса и Николая Штенгеловых* экстремистским объединением и изъятии их имущества в доход государства.

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