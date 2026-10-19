Time: “As Israeli voters prepare for elections on Oct. 27, Prime Minister Benjamin Netanyahu has tried to defend and distance himself from one of his government’s most controversial policies: allowing Qatar to funnel nearly $2 billion into the Hamas-controlled Gaza Strip for more than a decade.
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