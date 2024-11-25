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Энергетик детям не игрушка: правительство одобрило штрафы за продажу

Энергетик детям не игрушка: правительство одобрило штрафы за продажу

За нарушение этого запрета, вступающего в силу 1 марта 2025 года, физическим лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.

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