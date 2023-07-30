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Секс. Оба снизу. Как использовать свою лень во благо

Ситуация патовая. И рано или поздно она возникает почти в любой стабильной паре: супруги любят друг друга, и с либидо все относительно нормально, но сексом заниматься просто лень! Вернее, каждый готов бы, но чтобы инициатива исходила от партнера.

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