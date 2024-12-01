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Топ-5 зимних советов для водителей

Топ-5 зимних советов для водителей

Зима вступает в свои права, а в некоторых регионах Казахстана и вовсе уже давно лежит снег. Учитывая особенности наших широт, а это и снегопады, и сильные морозы, это время года становится серьезным испытанием для машины и водителя.

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