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Дипломат – тот, кто два раза подумает перед тем, как ничего не сказать

Дипломат – тот, кто два раза подумает перед тем, как ничего не сказать

- Доктор, я разговариваю сам с собой. - Нормально, внутренний диалог. - Да, но я разговариваю на английском языке! Я не понимаю о чём речь!   Встречаются два автолюбителя и один другому жалуется:- Жена очень быстро обувь снашивает.

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