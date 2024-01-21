Дипломат – тот, кто два раза подумает перед тем, как ничего не сказать

- Доктор, я разговариваю сам с собой. - Нормально, внутренний диалог. - Да, но я разговариваю на английском языке! Я не понимаю о чём речь! Встречаются два автолюбителя и один другому жалуется:- Жена очень быстро обувь снашивает.