Россиянам назвали опасности при установке на смартфон определителя номера

Россиянам не стоит спешить с установкой на смартфон приложения для определения номера с целью вычисления потенциального спама и мошенников, так как некоторые из них могут быть опасны для личных данных владельца гаджета.
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