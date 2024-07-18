Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства участника СВО в Краснодарском крае

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное в связи с нападением на участника специальной военной операции в городе Армавире, по признакам преступления, предусмотренного ст.
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